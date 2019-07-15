Доработки приложение Android - java

$101
  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки196 просмотров

Есть готовое приложение и бек-енд + апи

Приложение достаточно известное

нужны доработки

разыскивается уверенный мидл разработчик на java

Общение по скайп

Объем работ 20+ часов

AndroidJava
6 лет назад
redesigner
Игорь 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров