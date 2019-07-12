Доработка приложения на React.Native

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка209 просмотров

Приложение

https://apps.apple.com/us/app/myteamproapp/id1462903046?l=ru&ls=1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myteamproapp

Необходимо поправить баги в ios

1. Каталог исполнителей - крашится на педжинации

2. unable to fetch location within 15.0s при определении гео локации

3. Моя команда - группы оцентровать по вертикали

4. После создания задачи белый экран

5. Барабанчики все поменять

Дадим доступ в репозиторий Bitbucket

iOS
6 лет назад
demon9
44 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров