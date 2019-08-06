Доделать приложение в IONIC

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка202 просмотра

Есть код готового приложения, написанное в IONIC старой версии с применением grunt и bower

Что нужно сделать:

1. мультиязычность с настраиваемым количеством языков

2. выключенные разделы с подгрузкой с различных cms (не удалённые, а выключенные, чтобы можно было включать для некоторых клиентов и настраивать выгрузку новостей с их сайтов)

3. поменять световую схему - это для того, чтобы мы понимали что МОЖЕМ редактировать внешний вид .. на усмотрение исполнителя, но могу дать примерную цветовую схему 

4. поменять механику получения "заказа" из приложения. тут подробнее остановлюсь: сейчас приложение формирует и отправляет заказ письмом из почтовой программы клиента в телефоне .. это ну совсем неправильно .. нужно поставить обработчик событий: пусть отправляет в фоновом режиме данные скрипту на нашем сервере, который потом будет с этими данными делать то, что ему скажут: в базы отеля добавлять, на почту или в мессенджеры (но это будем писать позже) .. пока нужно просто разобраться в механике приёма заказа и спрятать её с глаз пользователя.

Задание для конкретного исполнителя.

Оплата на карту по представлению работающего дэмо, собранного для обеих платформ из нового года.

Выгрузка кода в репозиторий bitbucket после оплаты

6 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$150
13 дней
Escrow
Сроки - главная беда Дмитрия. Просрочка по проекту - больше чем в два раза (( Но в остальном всё просто отлично: Коммуникация - на высоте, в коде разбирается отлично. Сделал всё что нужно! Будем работать на постоянке, если не будет срывать сроки ;)
Рад был сотрудничать по проекту. К заказчику никаких нареканий нету. Был момент с неправильной оценкой задач по срокам, точнее необходимое время было увеличено в процессе, но в итоге все вопросы были решены

Заявки фрилансеров

_teamdev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад