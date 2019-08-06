Доделать приложение в IONIC

Есть код готового приложения, написанное в IONIC старой версии с применением grunt и bower

Что нужно сделать:

1. мультиязычность с настраиваемым количеством языков

2. выключенные разделы с подгрузкой с различных cms (не удалённые, а выключенные, чтобы можно было включать для некоторых клиентов и настраивать выгрузку новостей с их сайтов)

3. поменять световую схему - это для того, чтобы мы понимали что МОЖЕМ редактировать внешний вид .. на усмотрение исполнителя, но могу дать примерную цветовую схему

4. поменять механику получения "заказа" из приложения. тут подробнее остановлюсь: сейчас приложение формирует и отправляет заказ письмом из почтовой программы клиента в телефоне .. это ну совсем неправильно .. нужно поставить обработчик событий: пусть отправляет в фоновом режиме данные скрипту на нашем сервере, который потом будет с этими данными делать то, что ему скажут: в базы отеля добавлять, на почту или в мессенджеры (но это будем писать позже) .. пока нужно просто разобраться в механике приёма заказа и спрятать её с глаз пользователя.

Задание для конкретного исполнителя.

Оплата на карту по представлению работающего дэмо, собранного для обеих платформ из нового года.

Выгрузка кода в репозиторий bitbucket после оплаты