Доработка, поддержка iOS приложения Вкино

Приложение vkino для iOS

https://apps.apple.com/us/app/vkino-pokupka-biletov-onlajn/id757872310?l=ru

Текущая задача: добавить работу с дисконтными картами.

1.На экране Оформления заказа добавить поле ввода номера дисконтной карты, затем передавать полученный номер в запрос АПИ POST /sale

2. Привязать полученную карту к кинотеатру и учетной записи клиента

POST /user-account/loyality-cards/attach

Привязка карты в учетной записи к кинотеатру (или сети).

3.Сохранить карту клиента для текущего профиля

POST /customer/loyality-card/store

4. На экране Профиля клиента, получить карту лояльности, привязанную к учетной записи

GET /user-account/loyality-cards/list

Запрос возвращает список карт, привязанных к учетной записи клиента

И далее отобразить на экране профиля клиента карту в виде штрих-кода.

Методы описаны в документации к АПИ.

Задача на 3-6 часов работы.

По результатам заявок будет предоставлен доступ к документации и исходним кодам в репозитории.

Оплата после того как вы показываете готовый функционал в собранном приложении.

Результатом сотрудничества может быть заказ на разработку нового приложения Вкино

Прототипы: https://xd.adobe.com/view/62e61548-2904-4376-44d5-dc093a6a1bb7-14d7/screen/3d64f369-bb8b-468f-ab51-0bd9f091fddc/welcome