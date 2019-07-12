Есть готовое приложение и бек-енд + апи Приложение достаточно известное нужны доработки разыскивается уверенный мидл разработчик на java Общение по скайп Объем работ 20+ часов
Доработка, поддержка iOS приложения Вкино
Приложение vkino для iOS
https://apps.apple.com/us/app/vkino-pokupka-biletov-onlajn/id757872310?l=ru
Текущая задача: добавить работу с дисконтными картами.
1.На экране Оформления заказа добавить поле ввода номера дисконтной карты, затем передавать полученный номер в запрос АПИ POST /sale
2. Привязать полученную карту к кинотеатру и учетной записи клиента
POST /user-account/loyality-cards/attach
Привязка карты в учетной записи к кинотеатру (или сети).
3.Сохранить карту клиента для текущего профиля
POST /customer/loyality-card/store
4. На экране Профиля клиента, получить карту лояльности, привязанную к учетной записи
GET /user-account/loyality-cards/list
Запрос возвращает список карт, привязанных к учетной записи клиента
И далее отобразить на экране профиля клиента карту в виде штрих-кода.
Методы описаны в документации к АПИ.
Задача на 3-6 часов работы.
По результатам заявок будет предоставлен доступ к документации и исходним кодам в репозитории.
Оплата после того как вы показываете готовый функционал в собранном приложении.
Результатом сотрудничества может быть заказ на разработку нового приложения Вкино
Прототипы: https://xd.adobe.com/view/62e61548-2904-4376-44d5-dc093a6a1bb7-14d7/screen/3d64f369-bb8b-468f-ab51-0bd9f091fddc/welcome
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