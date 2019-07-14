Передача gps-коордиант в фоне для версии android 8+

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Завершен3 заявки294 просмотра

Необходимо создать тестовое приложение, которое бы передавало бы gps-координаты после сворачивания приложения!

Android
6 лет назад
khrutski
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rpuxa
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Толковый парень! Рекомендую
Четкая постановка зачади, приятно было общаться. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rpuxa
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад