rpuxa

Григорий rpuxa

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь разработкой приложений на Android

Имею 5 летний опыт разработки мобильных приложений под Android. Из них полтора года на проекте Яндекс.Маркет

Имею свою команду, которая готова взяться за проект любой сложности

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Отзывы заказчиков

bezpaleva
Ильин 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Создать веб вью приложение для Android
Android
Григорий реализовал мои "хотелки" в кратчайшие сроки. Взял не дорого, а самое главное всё выполнил качественно.
Четко поставленная задача, четкие ответы на вопросы, одним словом идеальный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
khrutski
Михаил 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Передача gps-коордиант в фоне для версии android 8+
Android
Толковый парень! Рекомендую
Четкая постановка зачади, приятно было общаться. Рекомендую!
Ответный отзыв
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Пару вопросов по реализации приложения на Android
AndroidJava
Григорий профи в сфере разработки Android приложений. Помог очень быстро - почувствовался дух профессионала сразу. Спасибо Гриша за консультацию. Рекомендую!!!
Очень доброжелательное общение и грамотная постановка задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв