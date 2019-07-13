Занимаюсь разработкой приложений на Android
Имею 5 летний опыт разработки мобильных приложений под Android. Из них полтора года на проекте Яндекс.Маркет
Имею свою команду, которая готова взяться за проект любой сложности
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
6 лет назад
Android
Григорий реализовал мои "хотелки" в кратчайшие сроки. Взял не дорого, а самое главное всё выполнил качественно.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, четкие ответы на вопросы, одним словом идеальный заказчик. Рекомендую.
$15
10 баллов
6 лет назад
Android
Толковый парень! Рекомендую
Ответный отзыв
Четкая постановка зачади, приятно было общаться. Рекомендую!
$5
10 баллов
6 лет назад
AndroidJava
Григорий профи в сфере разработки Android приложений. Помог очень быстро - почувствовался дух профессионала сразу. Спасибо Гриша за консультацию. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Очень доброжелательное общение и грамотная постановка задачи. Рекомендую!