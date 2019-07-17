Создать веб вью приложение для Android

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Завершен1 заявка489 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо создать приложение, которое при открытии открывало бы по ссылке мобильную версию сайта. То есть по сути нужно встроить веб-страницу в андроид-приложение с помощью компонента WebView.

Android
6 лет назад
bezpaleva
Ильин 
39 лет
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Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rpuxa
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Был
3 года назад
6 лет назад
$9
1 день
Григорий реализовал мои "хотелки" в кратчайшие сроки. Взял не дорого, а самое главное всё выполнил качественно.
Четко поставленная задача, четкие ответы на вопросы, одним словом идеальный заказчик. Рекомендую.

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rpuxa
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад