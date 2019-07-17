Приложения будут работать в связке с сервером по RESTful API. Есть ТЗ и UI/UX макеты. Портфолио обязательно. Предпочтительно исполнители из России.
Создать веб вью приложение для Android
Здравствуйте.
Необходимо создать приложение, которое при открытии открывало бы по ссылке мобильную версию сайта. То есть по сути нужно встроить веб-страницу в андроид-приложение с помощью компонента WebView.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Мобильные приложения11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим разработчик мобильных приложений. Оплата сдельная. В наличии ТЗ. Функционал, который необходимо доработать: Регистрация / Авторизация / Восстановление пароля - подвязка к API; Проблема с API: неправильно передаются ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищу разработчика мобильных приложений на языке C#. Требуется разработать функционал по работе с картой сервиса OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/#map=6/48.537/31.168 Работа сдельная. Оплата по результату на выбор: на карту ПриватБанка, в биткоинах или согласно юридическому ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходима разработка мобильного приложения IOS/Android (доставка продуктов) Разработка возможна как под ключ, так и программной части (с написанием ТЗ дизайнеру) Указывайте пожалуйста сроки/стоимость, ссылки на осуществленные проекты по темеМобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, у меня есть горячий клиент, которому нужно сделать мобильное приложение для конференц-звонков (типа скайп) Основные функции: - групповые звонки - список участников - контакты - чат ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть мобильное приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loyaltyplant.partner.freshmarket&hl=ruhttps://apps.apple.com/ru/app/%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%88-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-77/id1313258251Сделано на основе программы лояльности, код закрытый и поддержка и внесение изменений невозможна. Необходимо скопировать приложение на одно из кроссплатформенных решений: React Native, Flutter, Xamarin. Кратко о ...Закрыт6 лет назад
Создание Мобильного Приложения Хочу сделать приложение которое будет блокировать все впн сервисы, все тор браузеры из плеймаркета и определенный перечень сайтов. Хочу сделать что то типа родительского контроля, чтобы пользователя ограничить от посещения порно ...Закрыт6 лет назад
Вот сайт sat-kaz.kz sat-kaz.kz/mobileapp вот директория мобильного приложения В мобилке всё готово кроме каталога Нужно с сайта взять вёрстку мобильной версии сайта и вставить в мобилку Не работает кнопка в корзину ...Закрыт6 лет назад
Требуется разработчик приложения под android 2.3-8.xx, iOS под текущий проект с перспективой дальнейшего постоянного сотрудничества. Требования к кандидату, доп. информация Выставлять разумные расценки за работу и выдерживать оговоренные сроки. Умение ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно закончить проект – iOS версия написана на cordova – серверная и админка на php Желательно один человек. Оплата почасовая. Напишите рейт в ответе.Закрыт6 лет назад