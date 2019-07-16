Создание Мобильного Приложения

Хочу сделать приложение которое будет блокировать все впн сервисы, все тор браузеры из плеймаркета и определенный перечень сайтов. Хочу сделать что то типа родительского контроля, чтобы пользователя ограничить от посещения порно и наркосайтов посредством впн и тор.

Для этого и хочу, чтобы родителями устанавливалось приложение, а пользователь ребенок его не мог удалить простым способом.