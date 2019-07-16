Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) Уровень: middle ...
Создание Мобильного Приложения
Создание Мобильного Приложения
Хочу сделать приложение которое будет блокировать все впн сервисы, все тор браузеры из плеймаркета и определенный перечень сайтов. Хочу сделать что то типа родительского контроля, чтобы пользователя ограничить от посещения порно и наркосайтов посредством впн и тор.
Для этого и хочу, чтобы родителями устанавливалось приложение, а пользователь ребенок его не мог удалить простым способом.
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