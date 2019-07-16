Создание Мобильного Приложения

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Закрыт1 заявка244 просмотра

Создание Мобильного Приложения 

Хочу сделать приложение которое будет блокировать все впн сервисы, все тор браузеры из плеймаркета и определенный перечень сайтов. Хочу сделать что то типа родительского контроля, чтобы пользователя ограничить от посещения порно и наркосайтов посредством впн и тор.

Для этого и хочу, чтобы родителями устанавливалось приложение, а пользователь ребенок его не мог удалить простым способом.

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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