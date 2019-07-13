Разработка приложения/каталога товаров Xamarin.Forms

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка194 просмотра

Привет

есть готовые макеты, нужно написать приложение на Xamarin.Forms

Удобно обсудить задачу в скайпе

6 лет назад
redesigner
Игорь 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров