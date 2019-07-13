Разработка Ad Block под iOS

Задача: разработать приложение Гороскоп на iOS1) Согласовать дизайн приложения ( можем сделать сами, может быть включено в таск)

2) Разработать приложение по заданию (В кратце: в начале симулятор чата и сбор данных; затем пользователь попадает в свой гороскоп (контент гороскопа обновляется с бэк-а); в гороскопе пользователь имеет возможность открыть чат онлайн с астрологами; возможность оставлять чаевые)

3) Диплинки для ABC-тестирования с динамическим контентом (либо через firebase; либо с бэк-а)