Отрисовать экраны приложения

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Закрытнет заявок148 просмотров

Есть разработанное приложение, необходимо отрисовать экраны и иконку.  

Работу можно сделать в скетче или фигме 

Приложение называется Идем в магазин можно скачать в гугльплее 

Указывайте стоимость и прикрепляйте работы из портфолио, пожалуйста

Figma
6 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров