Есть готовое приложение и бек-енд + апи Приложение достаточно известное нужны доработки разыскивается уверенный мидл разработчик на java Общение по скайп Объем работ 20+ часов
Отрисовать экраны приложения
Есть разработанное приложение, необходимо отрисовать экраны и иконку.
Работу можно сделать в скетче или фигме
Приложение называется Идем в магазин можно скачать в гугльплее
Указывайте стоимость и прикрепляйте работы из портфолио, пожалуйста
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