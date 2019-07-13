Необходимо сделать Native приложения для iOS и Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок284 просмотра

Приложения будут работать в связке с сервером по RESTful API. Есть ТЗ и UI/UX макеты. Портфолио обязательно. Предпочтительно исполнители из России.

AndroidiOS
6 лет назад
xainex
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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