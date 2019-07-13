Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) Уровень: middle ...
Необходимо сделать Native приложения для iOS и Android
Приложения будут работать в связке с сервером по RESTful API. Есть ТЗ и UI/UX макеты. Портфолио обязательно. Предпочтительно исполнители из России.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Привет есть готовые макеты, нужно написать приложение на Xamarin.Forms Удобно обсудить задачу в скайпеМобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
О проекте: Готовое мобильное приложение (iOS) с возможностью создавать аккаунт и опубликовывать фото, видео. Серверная часть API готова. Требуется выполнить. 1) Добавить возможность писать текст о себе в аккаунт ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходима настройка событий и метрик по фреймворку AARRR. Мобильное приложение по аренде жилья. Есть события (events) по которым нужна наглядная понятная система отчетности. Необходимо настроить систему отчетностиМобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется написать небольшое приложение, на долгосрочное сотрудничествоЗакрыт6 лет назад
- $60
Доработать дизайн приложение, модуль защита глазМобильные приложения1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно ответить на пару вопросов, конструктивно. У вас должен быть опыт в написании приложений для Android в Android Studio Java. Каждый вопрос оплачивается индивидуально. Всего три вопроса. Портфолио должно быть что ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $200
Добрый день, по одному из наших клиентов есть приложение которое надо доработать. Разовая задача. Оплата – почасовая, до 600 руб в час. Ориентируемся на объем работы в 20 нормо-часов, те 20*600=12тр, срок – 2-3 дня. ...Закрыт6 лет назад
Задача: разработать приложение Гороскоп на iOS1) Согласовать дизайн приложения ( можем сделать сами, может быть включено в таск) 2) Разработать приложение по заданию (В кратце: в начале симулятор чата и сбор данных; затем пользователь ...Закрыт6 лет назад
Есть разработанное приложение, необходимо отрисовать экраны и иконку. Работу можно сделать в скетче или фигме Приложение называется Идем в магазин можно скачать в гугльплее Указывайте стоимость и прикрепляйте работы из портфолио, пожалуйстаМобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад