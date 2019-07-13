Ordova/PHP закончить проект

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Закрыт1 заявка165 просмотров

Нужно закончить проект – iOS версия написана на cordova – серверная и админка на php 

Желательно один человек. Оплата почасовая. Напишите рейт в ответе.

iOSPHP
6 лет назад
Arshanina
Юлия 
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров