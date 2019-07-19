ищу разработчиков простых iOS приложений на Siberian CMS (по шаблону)
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим список блогеров с собакой в youtube и instagram для платной рекламы онлайн-курсов по дрессировке. Вот критерии, по которым их выбирать: - канал не ведет кинолог, который также продвигает свои услуги - последнее видео (пост) ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно закончить проект – iOS версия написана на cordova – серверная и админка на php Желательно один человек. Оплата почасовая. Напишите рейт в ответе.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен человек с приятным голосом, чтобы прозвонить базу клиентов и напомнить о событии. Не продажа. Прозвон теплой базы с целью напомнить о событии, на которое человек зарегистрировался. Подходит для студентов, без опыта. ...Продажи и лиды20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Ищу человека с опытом сотрудничества с продюсерскими центрами. Основная задача=поиск экспертов для продюсерского центра.Управление проектаминет заявокЗакрыт6 лет назад
- $75
Основная задача – поиск людей в Instagram по заданным параметрам и занесение данных в таблицу. Нужно найти 10 000 человек. (Минимально).Рекрутинг (HR)26 заявокЗакрыт6 лет назад