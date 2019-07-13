Разработка приложение под android 2.3-8.xx, iOS

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Закрыт5 заявок306 просмотров

Требуется разработчик приложения под android 2.3-8.xx, iOS под текущий проект с перспективой дальнейшего постоянного сотрудничества. 

Требования к кандидату, доп. информация

Выставлять разумные расценки за работу и выдерживать оговоренные сроки. 

Умение договариваться, выполнять требования работодателя. Быть на связи в рабочее время.

AndroidiOS
6 лет назад
Tira
48 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад

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