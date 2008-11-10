Для выполнения проекта требуется веб-дизайнер. Работа в figma или photoshop, Умение работать с картинками, генерировать картинки. объем проекта: главная + 5 второстепенных страниц на основе готового прототипа Пишите сюда и ...
- $200Дизайн сайтов62 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется программист для доработки проекта на Битриксе с интеграцией с 1с. Опыт работы.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик приложения под android 2.3-8.xx, iOS под текущий проект с перспективой дальнейшего постоянного сотрудничества. [b]Требования к кандидату, доп. информация [/b]Выставлять разумные расценки за работу и выдерживать оговоренные сроки. Умение договариваться, выполнять требования работодателя. Быть на связи в ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Веб-студии требуется дизайнер для создания дизайна, банеров, картинок для различных сайтов и инет-магазинов. Оплата договорная, попроектная. Пишите сейчас. Обсудим все в скайпе.Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужен художник со знанием программы Illustratior для продолжения работы по созданию рисунков для флешь-сайта. Пример прилагаю. Анимация на сайте будет примерно как на http://www.monsoon-films.com/intro.htmlВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать рисунки для флеши в Illustrator . Рисунки в стиле сайта http://www.monsoon-films.com/intro.html Флешь сделаю другие люди. Нужны идеи мультика и русунки к нему.Веб-программирование16 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищем профессионала, который сможет сделать флешь-сайт подобный http://www.monsoon-films.com/intro.html . Нужна и сборка и возможно, рисование. Подробности обсудим.Веб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад