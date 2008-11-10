Требуется разработчик приложения под android 2.3-8.xx, iOS под текущий проект с перспективой дальнейшего постоянного сотрудничества. [b]Требования к кандидату, доп. информация [/b]Выставлять разумные расценки за работу и выдерживать оговоренные сроки. Умение договариваться, выполнять требования работодателя. Быть на связи в ...