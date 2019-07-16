Необходимо скопировать мобильное приложение под обе платформы

Есть мобильное приложение:

Сделано на основе программы лояльности, код закрытый и поддержка и внесение изменений невозможна.

Необходимо скопировать приложение на одно из кроссплатформенных решений: React Native, Flutter, Xamarin.

Кратко о функциональности (REST API реализовано):

1. Авторизация номер телефона + смс, выдаётся постоянный токен, его сохраняем, обращаемся через него.

2. Показ баланса клиента в верхней панели

3. Генерация QR кода (просто строка с идентификатором клиента)

4. Генерация QR кода со строкой ID клиента + промокод. Генерация происходит при обращении к серверу, который выдаёт промокод

5. На главном экране список акций(картинка, стоимость, описание), берется с бекэнда, кешируется. При клике открывается подробное описание с кнопкой получить (см. п.4). При нажатию на кнопку QR код сохраняется, пока бекэнд не скажет, что он истёк.

6. Экран профиля (установка изображения профиля, баллы, имя, фамилия, г.р., телефон, эл. почта)

7. Экран "О нас" (изображение, описание, линк на сайт, линки на соц. сети, попап карта с маркерами)

8. Экран "Настройки" (push-уведомления вкл./выкл, политика конфиденциальности и пользовательское соглашение (обе подгрузка с бекэнда), Logout)

9. Техническая поддержка (тестовое поле и кнопка отправить, отправка на бекэнд ID клиента + текст)10. Пуш-уведомления, простой текст.

Далее развитие по спринтам.

От вас сроки, стоимость, условия сотрудничества.