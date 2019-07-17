Разработка мобильного приложения IOS/Android

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Закрыт8 заявок195 просмотров

Необходима разработка мобильного приложения IOS/Android (доставка продуктов)

Разработка возможна как под ключ, так и программной части (с написанием ТЗ дизайнеру)

Указывайте пожалуйста сроки/стоимость, ссылки на осуществленные проекты по теме

AndroidiOS
6 лет назад
amg360
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров