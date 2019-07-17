Cоздать приложение

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Закрыт6 заявок234 просмотра

Бета-версия геолокационного приложения. 

2-3 экрана, регистрация по телефону, история входов не хранится (отслеживание движения объектов онлайн), масштабируемость. Делается для размещения в appstore, соответственно, должны быть соблюдены все технические характеристики. 

6 лет назад
guest_15633902859603
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров