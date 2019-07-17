Здравствуйте. Необходимо создать приложение, которое при открытии открывало бы по ссылке мобильную версию сайта. То есть по сути нужно встроить веб-страницу в андроид-приложение с помощью компонента WebView.
Разработка мобильного приложения для Android+Ios
Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов в приложение все макеты от приложения т3 и макеты
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам
и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта
Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!
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