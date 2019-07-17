Разработка мобильного приложения для Android+Ios

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Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов   в приложение все макеты от приложения  т3 и макеты 

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам 

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам 

и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :  

1. Сроки  

2. Бюджет  

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним 

4. Когда можете начать работу  

5. Вопросы по проекту 

Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта  

Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня! 

AndroidiOS
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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