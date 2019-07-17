Разработка мобильного приложения для новостного сайта

Сразу скажу, это мое первый проект подобного рода. Поэтому, прошу сразу включать небольшую консультацию и иммунитет на некоторые глупые вопросы.

Необходимо разработать простое по функционалу мобильное приложение Android для новостного сайта, на самописной системе. Необходимые запросы к движку будут реализованы по требованию.

В приложении необходимо сделать возможность выбора категории, архива/календаря новостей, листание списком или плиткой, подробный просмотр и закладки (хранить в самом телефоне, т.к. авторизации не предвидится).