Есть приложение на flutter Необходимо вывести динамический список Список элементов получается по api Пишите, кто работал с flutter (dart)
Разработка мобильного приложения для новостного сайта
Сразу скажу, это мое первый проект подобного рода. Поэтому, прошу сразу включать небольшую консультацию и иммунитет на некоторые глупые вопросы.
Необходимо разработать простое по функционалу мобильное приложение Android для новостного сайта, на самописной системе. Необходимые запросы к движку будут реализованы по требованию.
В приложении необходимо сделать возможность выбора категории, архива/календаря новостей, листание списком или плиткой, подробный просмотр и закладки (хранить в самом телефоне, т.к. авторизации не предвидится).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработка мобильного приложения. Для Sales менеджера. Описание работы в файле прикреплено . Вопрос оплаты, условия работы лично обсудим.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Бета-версия геолокационного приложения. 2-3 экрана, регистрация по телефону, история входов не хранится (отслеживание движения объектов онлайн), масштабируемость. Делается для размещения в appstore, соответственно, должны быть соблюдены все технические характеристики.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 лет назад
Крупнейший сервис по продаже билетов онлайн в кинотеатры Украины Вкино (vkino.ua) ищет outsource-разработчика для создания, поддержки и развития приложения на платформе iOS на долгосрочной основе. Задача: создать новое приложение Вкино 2.0, поддерживать ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic. Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки и экраны вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию. Свяжем с разработчиками ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Добрый день, нужно сделать приложение IOS Радио онлайн , Требуемый функционал: На главной список станций в виде сетки. Подгрузка с сервера списка станций Проигрывание потоковой музыки Фоновый режим ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
Angular - Ionic мобильное приложение Добавить функцию PUSH уведомлений на устройствах Серверная сторона проекта на Laravel Я беру на себя, если чтоМобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработка мобильного приложения для Android+Ios дизайн готов в приложение все макеты от приложения т3 и макеты Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать приложение, которое при открытии открывало бы по ссылке мобильную версию сайта. То есть по сути нужно встроить веб-страницу в андроид-приложение с помощью компонента WebView.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходим разработчик мобильных приложений. Оплата сдельная. В наличии ТЗ. Функционал, который необходимо доработать: Регистрация / Авторизация / Восстановление пароля - подвязка к API; Проблема с API: неправильно передаются ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад