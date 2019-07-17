Создание и поддержка мобильного приложения для iOS сервису Вкино

Крупнейший сервис по продаже билетов онлайн в кинотеатры Украины Вкино (vkino.ua) ищет outsource-разработчика для создания, поддержки и развития приложения на платформе iOS на долгосрочной основе.

Задача: создать новое приложение Вкино 2.0, поддерживать старое до выпуска нового релиза.

Требования:

- индивидуальный разработчик (не компания);

- кваливикация уровня teamlead;

- умение понять и поддерживать чужой код;

- взаимодействие с внешними протоколами и API;

- работа с данными: db, sql, json, etc.;

- VCS;

- native Objective-C/C++ for Xcode

Наше API

https://docs.google.com/document/d/1Ff4KJMqS6Z8Jx0qax0D3-F_ZGx0wDOY7fePQZmH8BWw/edit

Наш дизайн и прототипы для Вкино 2.0

https://xd.adobe.com/view/62e61548-2904-4376-44d5-dc093a6a1bb7-14d7/

Прежние версии

iOS

https://itunes.apple.com/us/app/vkino-pokupka-biletov-onlajn/id757872310?l=ru

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.salesoft.vkino&hl=ru

Ждем от вас портфолио, CV, ссылок на реализованные проекты, а главное - описаний того, что вы сделали; а также предложений по условиям работы, способов и размеров оплаты труда.