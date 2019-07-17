Есть приложение на flutter Необходимо вывести динамический список Список элементов получается по api Пишите, кто работал с flutter (dart)
Создание и поддержка мобильного приложения для iOS сервису Вкино
Крупнейший сервис по продаже билетов онлайн в кинотеатры Украины Вкино (vkino.ua) ищет outsource-разработчика для создания, поддержки и развития приложения на платформе iOS на долгосрочной основе.
Задача: создать новое приложение Вкино 2.0, поддерживать старое до выпуска нового релиза.
Требования:
- индивидуальный разработчик (не компания);
- кваливикация уровня teamlead;
- умение понять и поддерживать чужой код;
- взаимодействие с внешними протоколами и API;
- работа с данными: db, sql, json, etc.;
- VCS;
- native Objective-C/C++ for Xcode
Наше API
https://docs.google.com/document/d/1Ff4KJMqS6Z8Jx0qax0D3-F_ZGx0wDOY7fePQZmH8BWw/edit
Наш дизайн и прототипы для Вкино 2.0
https://xd.adobe.com/view/62e61548-2904-4376-44d5-dc093a6a1bb7-14d7/
Прежние версии
iOS
https://itunes.apple.com/us/app/vkino-pokupka-biletov-onlajn/id757872310?l=ru
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.salesoft.vkino&hl=ru
Ждем от вас портфолио, CV, ссылок на реализованные проекты, а главное - описаний того, что вы сделали; а также предложений по условиям работы, способов и размеров оплаты труда.
Заявки фрилансеров
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