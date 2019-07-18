Мобильное приложение

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Закрыт7 заявок182 просмотра

Необходимо сделать мобильное приложение на  React Native 

То есть оно должно быть кроссплатформенное

У меня есть подробно ТЗ

React Native
6 лет назад
mihailklimov82
Михаил 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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