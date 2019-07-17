mihailklimov82

Необходимо сделать мобильное приложение на React Native То есть оно должно быть кроссплатформенное У меня есть подробно ТЗ
Мобильные приложения7 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо сделать мобильное приложение на React Native То есть оно должно быть кроссплатформенное У меня есть подробно ТЗ
У меня есть шаблон личного кабинета на хтмл Необходимо его взять за основу, и реализовать функционал по ТЗ Оставляйте заявки кто готов помочь
Необходимо сделать сайт под ключ По моему пакету PSD И натянуть на систему управления WP
Есть сайт на yii Необходимо выполнить доработки Задачи скину в личном сообщении
Есть сайт на битриксе Нужно подключить домен И настроить доставку