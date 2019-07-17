mihailklimov82

Михаил mihailklimov82

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DKvinov
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Сайт под ключ
WordPress
Отличный заказчик! Чётко поставил задачу и всегда был на связи. Рекомендую!
Рекомендую, настоящий профессионал своего дела! Выполнил работу качественно и в срок!
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