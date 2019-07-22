Передача заявок по api из приложения

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок149 просмотров

Всем привет, есть мобильное приложение в Google Play, необходимо встроить форму заказа и настроить передачу данных по api в партнерскую программу.  

В партнерской программе есть какие-то скрипты и инструкции для сайтов и лендингов, сложность состоит в том, чтобы все это сделать под наше приложение.

6 лет назад
kuvix
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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