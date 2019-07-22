Передача заявок по api из приложения

Всем привет, есть мобильное приложение в Google Play, необходимо встроить форму заказа и настроить передачу данных по api в партнерскую программу.

В партнерской программе есть какие-то скрипты и инструкции для сайтов и лендингов, сложность состоит в том, чтобы все это сделать под наше приложение.