На основе событий,ивентов и данных сделать дашборд в Яндекс AppMetrica

Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic.

Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию.

Свяжем с разработчиками можно вместе с ними решить на что можно вешать события, чтоб собрать метрики.

Метрики в Яндекс AppMetrica.

Приложение является бесплатным сервисом. Но в нем заключаются сделки. Где люди соглашаются с ценой,

жмут кнопку |Принять |*** руб|

Необходимые событие/метрики во вложении.

Нужен маркетолог которые на основе событий, ивентов и данных сможет сделать дашборд в Яндекс AppMetrica.

и что бы этот человек создал список событий которые нужно трекать и с какими параметрами. К примеру, в гугл аналитике при создании ивента есть параметры category, action, label и value . Возможно и у AppMetrica от Яндекс тоже какие-нибудь параметры.

Если не занимаетесь этим процессом, посоветуйте к кому обратится

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