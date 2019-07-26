На основе событий,ивентов и данных сделать дашборд в Яндекс AppMetrica

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок170 просмотров

Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic

Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию. 

Свяжем с разработчиками можно вместе с ними решить на что можно вешать события, чтоб собрать метрики. 

Метрики в Яндекс AppMetrica. 

Приложение является бесплатным сервисом. Но в нем заключаются сделки. Где люди соглашаются с ценой,

жмут кнопку |Принять |*** руб| 

Необходимые событие/метрики во вложении. 

Нужен маркетолог которые на основе событий, ивентов и данных сможет сделать дашборд в Яндекс AppMetrica. 

и что бы этот человек создал список событий которые нужно трекать и с какими параметрами. К примеру, в гугл аналитике при создании ивента есть параметры category, action, label и value . Возможно и у AppMetrica от Яндекс тоже какие-нибудь параметры. 

Если не занимаетесь этим процессом, посоветуйте к кому обратится

Пишите ваши предложения по стоимости работ.

6 лет назад
02807701
Кирилл 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров