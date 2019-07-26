Нужно разработать мобильное приложение и админскую часть для организатора эвента. Необходимый функционал: 1. админка: * добавление эвент-проектов * добавление администраторов с разграниченными права на доступ к ...
На основе событий,ивентов и данных сделать дашборд в Яндекс AppMetrica
Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic.
Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию.
Свяжем с разработчиками можно вместе с ними решить на что можно вешать события, чтоб собрать метрики.
Метрики в Яндекс AppMetrica.
Приложение является бесплатным сервисом. Но в нем заключаются сделки. Где люди соглашаются с ценой,
жмут кнопку |Принять |*** руб|
Необходимые событие/метрики во вложении.
Нужен маркетолог которые на основе событий, ивентов и данных сможет сделать дашборд в Яндекс AppMetrica.
и что бы этот человек создал список событий которые нужно трекать и с какими параметрами. К примеру, в гугл аналитике при создании ивента есть параметры category, action, label и value . Возможно и у AppMetrica от Яндекс тоже какие-нибудь параметры.
Если не занимаетесь этим процессом, посоветуйте к кому обратится
Пишите ваши предложения по стоимости работ.
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