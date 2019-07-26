нужно разработать приложение. есть веб версия проекта. это список радиостанций, где мы можем прослушать что сейчас идет по той или иной радиостанции http://prntscr.com/ok9xq0 авторизация, регистрация, возможно будет выбор любимых радиостанция, например. нужно с вами совместно определиться ...
Приложение и админка для организатора эвента
Нужно разработать мобильное приложение и админскую часть для организатора эвента.
Необходимый функционал:
1. админка:
* добавление эвент-проектов
* добавление администраторов с разграниченными права на доступ к эвент-проектам
* добавление списка участников эвента в базу (фио, код пригласительного, категория участника, команда)
* добавление пользователей (аниматоров) с указанием эвента и доступных разделов мобильного приложения.
2. мобильное приложение:
* регистрация пришедших на эвент участников (сканируем QR код пригласительного - получаем код пригласительного, показываем категорию участника, сканируем RFID/QR бейджа - привязываем номер браслета участника)
* начисление очков участнику или команде (вводим количество очков, сканируем все rfid метки, отправляем очки в базу данных)
* списание очков: вводим сумму, сканириуем rfid/QR бейджа метку, отправляем списание в базу
* зоны доступа (сканируем rfid/QR бейджа - проверяем категорию участника - выводим на экран доступные зоны посещения). Контроль двойного входа (если участник вошел в зону - второй раз не пускаем, только после фиксации выхода из зоны)
3. админка - статистика:
* по участникам: список всех участников (с поиском по строкам, сортировка по столбцам) с отображением текущих очков. Клик по имени открывает полную статистику начислений и списаний со временем действия и указанием аниматора. Передвижение по зонам: когда куда вошёл и вышел.
* по командам: сумма всех заработанных очков, сумма актуальных очков (после вычета списаний)
Приложение пишем в IONIC для андроида и айфона
Для хранения статистики используем FIREBASE (структуру хранения данных согласуем, поскольку данные будут использоваться и в других проектах)
Для хранения статики можем использовать стандартный сервер.
Поэтапная оплата переводом на карту.
При вашей хорошей репутации возможен аванс.
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