Приложение и админка для организатора эвента

Нужно разработать мобильное приложение и админскую часть для организатора эвента.

Необходимый функционал:

1. админка:

* добавление эвент-проектов

* добавление администраторов с разграниченными права на доступ к эвент-проектам

* добавление списка участников эвента в базу (фио, код пригласительного, категория участника, команда)

* добавление пользователей (аниматоров) с указанием эвента и доступных разделов мобильного приложения.

2. мобильное приложение:

* регистрация пришедших на эвент участников (сканируем QR код пригласительного - получаем код пригласительного, показываем категорию участника, сканируем RFID/QR бейджа - привязываем номер браслета участника)

* начисление очков участнику или команде (вводим количество очков, сканируем все rfid метки, отправляем очки в базу данных)

* списание очков: вводим сумму, сканириуем rfid/QR бейджа метку, отправляем списание в базу

* зоны доступа (сканируем rfid/QR бейджа - проверяем категорию участника - выводим на экран доступные зоны посещения). Контроль двойного входа (если участник вошел в зону - второй раз не пускаем, только после фиксации выхода из зоны)

3. админка - статистика:

* по участникам: список всех участников (с поиском по строкам, сортировка по столбцам) с отображением текущих очков. Клик по имени открывает полную статистику начислений и списаний со временем действия и указанием аниматора. Передвижение по зонам: когда куда вошёл и вышел.

* по командам: сумма всех заработанных очков, сумма актуальных очков (после вычета списаний)

Приложение пишем в IONIC для андроида и айфона

Для хранения статистики используем FIREBASE (структуру хранения данных согласуем, поскольку данные будут использоваться и в других проектах)

Для хранения статики можем использовать стандартный сервер.

Поэтапная оплата переводом на карту.

При вашей хорошей репутации возможен аванс.