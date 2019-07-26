Приложение под Android с чтением PDF и выделением текста в нем

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Нужно создать приложение под Android / iOS с чтением PDF и возможностью выделения / копирования текста в PDF

AndroidiOS
6 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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