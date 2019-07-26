Наша компания Brighta запускает новый проект, это -разработка приложения Андроид для прошивки авто. Необходимые навыки: - знание языков -C/C++/Java - работа с протоколом - CAN - опыт работы с ...
Приложение под Android с чтением PDF и выделением текста в нем
Нужно создать приложение под Android / iOS с чтением PDF и возможностью выделения / копирования текста в PDF
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