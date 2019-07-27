Необходимо настроить события и метрики для мобильного приложения. Приложение написано на Ionic. Очень нужен опыт, чтобы помочь советами на какие кнопки вешать события, чтоб по метрикам анализировать информацию. Свяжем с разработчиками можно вместе ...
Отладка приложения на Андроид 9
Есть работающее платное приложение, размещенное в Плеймаркете:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pf_soft.imfxreader
Приложение использует библиотеку
https://github.com/google/play-licensing
для проверки лицензии и а также проверки того, что приложение используется не более чем на одном устройстве (через кастомный DeviceLimiter).
После перехода на App Bundle (внесения изменений в скрипты build.gradle) на устройствах с Андроид версией 9 (на остальных версиях работает нормально) стала некорректно работать функция проверки лицензии, у всех пользователей проверка лицензии проходит с отрицательным результатом.
В связи с отсутствием физического устройства с 9 Андроидом и даже отсутствием возможности установить виртуальное устройство с этой версией (как следствие - невозможностью воспроизвести ошибку), требуется помощь такого плана:
Нужен Андроид-разработчик желательно с физическим устройством на Андроид 9, который бы установил на это устройство приложение и с помощью отладчика выяснил: что за ошибка и где возникает (также желательны рекомендации по исправлению).
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