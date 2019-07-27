Отладка приложения на Андроид 9

Есть работающее платное приложение, размещенное в Плеймаркете:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pf_soft.imfxreader

Приложение использует библиотеку

https://github.com/google/play-licensing

для проверки лицензии и а также проверки того, что приложение используется не более чем на одном устройстве (через кастомный DeviceLimiter).

После перехода на App Bundle (внесения изменений в скрипты build.gradle) на устройствах с Андроид версией 9 (на остальных версиях работает нормально) стала некорректно работать функция проверки лицензии, у всех пользователей проверка лицензии проходит с отрицательным результатом.

В связи с отсутствием физического устройства с 9 Андроидом и даже отсутствием возможности установить виртуальное устройство с этой версией (как следствие - невозможностью воспроизвести ошибку), требуется помощь такого плана:

Нужен Андроид-разработчик желательно с физическим устройством на Андроид 9, который бы установил на это устройство приложение и с помощью отладчика выяснил: что за ошибка и где возникает (также желательны рекомендации по исправлению).