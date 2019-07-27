Поддержка приложения для E-commerce (iOS, Obj-C)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Реализовать новый функционал Приложения .Исправлять ошибки

Разработка разбита на спринты 1 - 2 недели в зависимости от сложности задач и готовности API.

Задачи готовим заранее, прорабатываем детально UI/логику/работу с API.

Оплата по факту выполнения задач, после сдачи спринта и релиза.

iOS
6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров