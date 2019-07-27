Есть работающее платное приложение, размещенное в Плеймаркете: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pf_soft.imfxreader Приложение использует библиотеку https://github.com/google/play-licensing для проверки лицензии и а также проверки того, что приложение используется не более чем на одном устройстве (через ...
Поддержка приложения для E-commerce (iOS, Obj-C)
Реализовать новый функционал Приложения .Исправлять ошибки
Разработка разбита на спринты 1 - 2 недели в зависимости от сложности задач и готовности API.
Задачи готовим заранее, прорабатываем детально UI/логику/работу с API.
Оплата по факту выполнения задач, после сдачи спринта и релиза.
Заявки фрилансеров
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