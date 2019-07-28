Приложение iOS по SDK партнера

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки280 просмотров

Здравствуйте!

  • iOS
  • Подключить готовые модули через SDK
  • Оплата по факту тестирования
Спасибо! 
iOS
6 лет назад
andrewmishin
Мишин 
44 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров