Два проекта, требуются iOS и Android разработчики.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки149 просмотров

﻿Здравствуйте, на два проекта fulltime требуются iOS и Android разработчики(﻿swift, kotlin), только полное погружение, уровень не менее уверенного middle, обязательна чистота кода, будет интервью.

Немного информации:

Первый проект — очень активно применяется Rx парадигма на обоих платформах. В остальном —  тонкий клиент для страховой компании.Второй проект — файловый и фото менеджер с облачной синхронизацией. Работа с большими объемами данных.

AndroidiOSKotlinSwift
6 лет назад
reader83
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров