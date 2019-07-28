Два проекта, требуются iOS и Android разработчики.

﻿Здравствуйте, на два проекта fulltime требуются iOS и Android разработчики(﻿swift, kotlin), только полное погружение, уровень не менее уверенного middle, обязательна чистота кода, будет интервью.

Немного информации:

Первый проект — очень активно применяется Rx парадигма на обоих платформах. В остальном — тонкий клиент для страховой компании.Второй проект — файловый и фото менеджер с облачной синхронизацией. Работа с большими объемами данных.