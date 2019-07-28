Нужно разработать iOS игру Всего 3 экрана Более подробное тз скину в личку
IOS разработка\доработка приложения
Допилить приложение, сверстаны все экраны нужно подключиться к API и подпилить некоторые моменты по верстке. Параллельно пилится android и правится API.
В отклике хотелось бы увидеть: стек, ссылки на завершенные проекты, логин в телеграмме.
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