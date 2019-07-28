IOS разработка\доработка приложения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки160 просмотров

Допилить приложение, сверстаны все экраны нужно подключиться к API и подпилить некоторые моменты по верстке. Параллельно пилится android и правится API. 

В отклике хотелось бы увидеть: стек, ссылки на завершенные проекты, логин в телеграмме.

AndroidiOS
6 лет назад
neoname0q
Андрей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров