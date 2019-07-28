Разработать бекенд (серверную часть) для мобильного приложения

Добрый день!

Есть задача разработать серверную часть для мобильного приложения, чтобы иметь возможность обновлять наборы фотографий или тп. в ммобильном приложении, без обновления самого приложения непосредственно в маркетах.

Пример того, в каком виде нужно будет отдавать данные нашим моб. разработчикам будет ниже. Скриншоты моб. приложения так же ниже для обего понимания.

Укажите на какой CMS готовы реализовать проект, ориентировочные сроки и стоимость.