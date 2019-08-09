Добрый день! Есть задача разработать серверную часть для мобильного приложения, чтобы иметь возможность обновлять наборы фотографий или тп. в ммобильном приложении, без обновления самого приложения непосредственно в маркетах. Пример того, в ...
Unity-разработчик в проект
Мы в поисках Unity-разработчика в проект. Приложение наподобие «Клевер» в VK, или «HQ Trivia» в США). Онлайн-викторина с прямым вещанием.
Чтобы просмотреть приложения, зайдите в магазин Play Market, AppStore введите «Клевер» (модератор не пропускает ссылки).
Ссылка на наш проект в Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.galamat.oinaoila
Платформы: Android, iOS
Фреймворки, пакеты и SDK которые используются в проекте:
Zenject SDK – фреймворк который используется в основе, позволяет создавать конфигурации объектов и контролировать зависимости между ними
Firebase SDK – пакет для работы с аналитикой и авторизацией через телефон
Facebook SDK – пакет для интеграции с Facebook
VK API for Mobile – пакет для интеграции с ВКонтакте
InstagramAPI – пакет для интеграции с Instagram
Native Share – пакет для шаринга приглашений в игру через другие приложение на устройстве
JsonDotNet – пакет для сериализации и десериализации json объектов
Best HTTP (Pro) – пакет для коммуникации с сервером
Activity Indicators – пакет для отображения индикатора активности во время загрузки видео стрима или обновления данных в магазине
DOTween – пакет для программного анимирования движения или скейла объектов в сцене
InAppBrowser – пакет для вызова нативного web view на устройствах, используется для перехода по ссылкам политики приватности и пользовательского соглашения
Universal Media Player Pro – пакет для проигрывания видео стримов
Unity-ui-extensions – пакет для расширения функционала Unity UI
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