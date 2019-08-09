Unity-разработчик в проект

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Закрыт2 заявки190 просмотров

Мы в поисках Unity-разработчика в проект. Приложение наподобие «Клевер» в VK, или «HQ Trivia» в США). Онлайн-викторина с прямым вещанием. 

Чтобы просмотреть приложения, зайдите в магазин Play Market, AppStore введите «Клевер» (модератор не пропускает ссылки). 

Ссылка на наш проект в Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.galamat.oinaoila

Платформы: Android, iOS 

Фреймворки, пакеты и SDK которые используются в проекте: 

Zenject SDK – фреймворк который используется в основе, позволяет создавать конфигурации объектов и контролировать зависимости между ними 

Firebase SDK – пакет для работы с аналитикой и авторизацией через телефон 

Facebook SDK – пакет для интеграции с Facebook 

VK API for Mobile – пакет для интеграции с ВКонтакте 

InstagramAPI – пакет для интеграции с Instagram 

Native Share – пакет для шаринга приглашений в игру через другие приложение на устройстве 

JsonDotNet – пакет для сериализации и десериализации json объектов 

Best HTTP (Pro) – пакет для коммуникации с сервером 

Activity Indicators – пакет для отображения индикатора активности во время загрузки видео стрима или обновления данных в магазине 

DOTween – пакет для программного анимирования движения или скейла объектов в сцене 

InAppBrowser – пакет для вызова нативного web view на устройствах, используется для перехода по ссылкам политики приватности и пользовательского соглашения 

Universal Media Player Pro – пакет для проигрывания видео стримов 

Unity-ui-extensions – пакет для расширения функционала Unity UI 

AndroidFirebaseiOSUnity
6 лет назад
smerchkz
39 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров