Unity-разработчик в проект

Мы в поисках Unity-разработчика в проект. Приложение наподобие «Клевер» в VK, или «HQ Trivia» в США). Онлайн-викторина с прямым вещанием.

Чтобы просмотреть приложения, зайдите в магазин Play Market, AppStore введите «Клевер» (модератор не пропускает ссылки).

Ссылка на наш проект в Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.galamat.oinaoila

Платформы: Android, iOS

Фреймворки, пакеты и SDK которые используются в проекте:

Zenject SDK – фреймворк который используется в основе, позволяет создавать конфигурации объектов и контролировать зависимости между ними

Firebase SDK – пакет для работы с аналитикой и авторизацией через телефон

Facebook SDK – пакет для интеграции с Facebook

VK API for Mobile – пакет для интеграции с ВКонтакте

InstagramAPI – пакет для интеграции с Instagram

Native Share – пакет для шаринга приглашений в игру через другие приложение на устройстве

JsonDotNet – пакет для сериализации и десериализации json объектов

Best HTTP (Pro) – пакет для коммуникации с сервером

Activity Indicators – пакет для отображения индикатора активности во время загрузки видео стрима или обновления данных в магазине

DOTween – пакет для программного анимирования движения или скейла объектов в сцене

InAppBrowser – пакет для вызова нативного web view на устройствах, используется для перехода по ссылкам политики приватности и пользовательского соглашения

Universal Media Player Pro – пакет для проигрывания видео стримов

Unity-ui-extensions – пакет для расширения функционала Unity UI