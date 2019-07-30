Требуется разработка приложения по доставке еды под андроид

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок185 просмотров

ТЗ имеется, дизайн тоже есть-стандартное фунционал со стоковыми функциями приложения для доставки еды- заказа товара, регистрация пользователя, личный кабинет корзина и т.д.За какую примерно сумму готовы собрать подобное?

Android
6 лет назад
guest_1564483717041
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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