Создание мобильного приложения под iOS, Android, Web

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок120 просмотров

Прикладываю небольшое описание проекта, но из него в целом всё понятно. Платформы указал в топике, говорите ваши цены, сроки работы.

AndroidiOS
6 лет назад
guest_15217306727717
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров