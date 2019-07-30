Мы в поисках Unity-разработчика в проект. Приложение наподобие «Клевер» в VK, или «HQ Trivia» в США). Онлайн-викторина с прямым вещанием. Чтобы просмотреть приложения, зайдите в магазин Play Market, AppStore введите «Клевер» (модератор ...
Перекомпиляция приложения для андройд
Требуется перекомпиляция приложения для андройд на Laravel на развернутом сервере Ubuntu
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