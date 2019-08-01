Написать программу на android (что то похожее на браузер)

Нужно чтобы можно было выбрать OS (windows, ios, android), выбрать брауезер (opera, mozila, chrome и т.д.), и прописать прокси, если прокси не прописан то чтобы брал реальный, в итоге чтобы выбрав данные параметры можно было зайти на сайт, и полноценно ползать в интернете.

Жду предложений