Написать программу на android (что то похожее на браузер)

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Написать программу на android (что то похожее на браузер)

Нужно чтобы можно было выбрать OS (windows, ios, android), выбрать брауезер (opera, mozila, chrome и т.д.), и прописать прокси, если прокси не прописан то чтобы брал реальный, в итоге чтобы выбрав данные параметры можно было зайти на сайт, и полноценно ползать в интернете.

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AndroidiOS
6 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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