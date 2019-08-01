Мы в поисках Unity-разработчика в проект. Приложение наподобие «Клевер» в VK, или «HQ Trivia» в США). Онлайн-викторина с прямым вещанием. Чтобы просмотреть приложения, зайдите в магазин Play Market, AppStore введите «Клевер» (модератор ...
Очень простое приложение для Android + IOS
Добрый день.
Нужно разработать простое приложение для Android + IOS.
По сути в приложении будет отображаться оптимизированная версия сайта "доставки еды".
Цель приложения: привязать пользователя к сайту компании по доставки еды, но избавить его от лишних кликов (открытие браузера, вписывание название сайта, авторизация на сайте), все это он делает на сайте компании через приложение.
Вот что нужно - https://www.youtube.com/watch?v=FYwPsC3ZVQA
От вас: 1. Цена, 2. Срок, 3. Пример работы.
Спасибо.
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