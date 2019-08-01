Очень простое приложение для Android + IOS

Добрый день.

Нужно разработать простое приложение для Android + IOS.

По сути в приложении будет отображаться оптимизированная версия сайта "доставки еды".

Цель приложения: привязать пользователя к сайту компании по доставки еды, но избавить его от лишних кликов (открытие браузера, вписывание название сайта, авторизация на сайте), все это он делает на сайте компании через приложение.

Вот что нужно - https://www.youtube.com/watch?v=FYwPsC3ZVQA

От вас: 1. Цена, 2. Срок, 3. Пример работы.

Спасибо.