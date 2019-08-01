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Написать приложение Андроид
Необходимо приложение для устройства с тачскрином (Android). на данный момент есть только база в MySQL c таблицами. PHP скриптов нет.
Приложение должно работать в полноэкранном режиме и должно запускаться при включении устройства
Приложение простое, при открытии должно содержаться несколько вкладок, переключение между вкладками одним нажатием, каждая вкладка должна иметь название, все вкладки одинаковые
Приложение должно уметь работать на устройствах с разными разрешениями
Основная ориентация окна – альбомная
На каждой вкладке расположены простые кнопки с надписями вида : НАДПИСЬ1, НАДПИСЬ2 и т.д по 9 шт (3*3) на 80% экрана. Вид кнопки квадрат, с изображением.
Названия ВКЛАДОК, названия кнопок, изображение кнопок загружаются приложением из базы (например MySQL)
Варианты прямое обращение в базу или через веб-сервер (android, json, php, mysql)
Подключение к MySQL по имени хоста или IP с авторизацией по имени
В настройках приложения (вход в настройки по локальному паролю) указывается адрес сервера, имя пользователя и пароль для подключения к базе, размер шрифта кнопок и надписей
После запуска приложения отображаются возможность выбора логина и ввод пароля ОПЕРАТОРА
В строке состояния приложения показывается состояние соединения, текущий пользователь
При нажатии кнопки в таблицу MySQL улетает ID кнопки, время нажатия, дополнительное поле "количество", ID оператора
id конпка первого в линии производственного цикла устройства запускает время старта производственного цикла и присваевает номер партии запущенному процессу. процесс производства может состоять из 2х и более операций, соответственно равных количеству устройств.
со второго и далее устройств id кнопки сверяется с тем запущен ли данный производственный процесс к которому принадлежит кнопка, и выполнены ли временные рамки для этого процесса. Если временные рамки нарушены, то на устройстве появляется предупреждение с надписью, слишком мало времени прошло, или слишком много времени прошло!
если нажата кнопка с незапущеным процессом на первом в линии устройства то выдаётся ошибка на экран с надписью процесс не запущен.
в итоге мы можем увидеть любой производственный процесс по времени выполнения операций..
Выбор платформы и ОС обсуждается
Результатом работы является скомпилированные файлы, APK файл, исходные файлы со всеми необходимыми библиотеками
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