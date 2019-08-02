Внести правки в приложение для iOS и выложить на AppStore

Есть вот такое приложение для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=online.skorohot.app

И есть почти то же самое приложение под iOS, в виде исходников для Xcode, но в него необходимо внести следующие правки, чтобы оно стало один-в-один, как актуальная версия под Android. Список правок:

Изменен экран загрузки

Заменен логотип в ActionBar приложения. Здесь же появилась кнопка Войти/Выйти

Вместо статического изображения на главном экране - слайдер из баннеров с сайта.

В разделе Пицца добавлен функционал изменения размеров пиццы.

В корзине верхний блок заменен статическим текстом "стоимость доставки по городу Анапа 60р"

Переделан первый шаг заказа (он представляет собой авторизацию, если пользователь не авторизован). Авторизация хранится во внутренней памяти приложения и не осуществляется при каждом запуске приложения.

На втором шаге заказа появились опции доставки, у них есть свои параметр: адрес, время доставки.

На втором шаге также появился блок оплаты баллами.

После отправки заказа API возвращает, помимо суммы и номера заказа, также кол-во потраченных и начисленных баллов.

Также баллы отображаются в истории заказов.

Блок Спецпредложения (раньше назывался Акции) - изменено отображение.

Исходники, как уже указано, в наличии. Все необходимые функции в API присутствуют.

От вас - срок и цена.