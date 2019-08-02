Внести правки в приложение для iOS и выложить на AppStore

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Закрыт3 заявки181 просмотр

Есть вот такое приложение для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=online.skorohot.app

И есть почти то же самое приложение под iOS, в виде исходников для Xcode, но в него необходимо внести следующие правки, чтобы оно стало один-в-один, как актуальная версия под Android. Список правок:

  • Изменен экран загрузки
  • Заменен логотип в ActionBar приложения. Здесь же появилась кнопка Войти/Выйти
  • Вместо статического изображения на главном экране - слайдер из баннеров с сайта.
  • В разделе Пицца добавлен функционал изменения размеров пиццы.
  • В корзине верхний блок заменен статическим текстом "стоимость доставки по городу Анапа 60р"
  • Переделан первый шаг заказа (он представляет собой авторизацию, если пользователь

    не авторизован). Авторизация хранится во внутренней памяти приложения и

    не осуществляется при каждом запуске приложения.

  • На втором шаге заказа появились опции доставки, у них есть свои параметр: адрес, время доставки.
  • На втором шаге также появился блок оплаты баллами.
  • После отправки заказа API возвращает, помимо суммы и номера заказа, также кол-во потраченных и начисленных баллов.
  • Также баллы отображаются в истории заказов.
  • Блок Спецпредложения (раньше назывался Акции) - изменено отображение.

Исходники, как уже указано, в наличии. Все необходимые функции в API присутствуют.

От вас - срок и цена.

AndroidiOS
6 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

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