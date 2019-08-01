Необходимо приложение для устройства с тачскрином (Android). на данный момент есть только база в MySQL c таблицами. PHP скриптов нет. Приложение должно работать в полноэкранном режиме и должно запускаться при включении устройства Приложение ...
Реализовать генерацию изображения на iOS на CIFilter (уже есть JS код)
Задача: детерминестически сгенерировать изображение на основе трех цветов и seed-а.
На вход подается три цвета (примеры в тз) и random seed (integer64), на выходе - квадратный паттерн заданного размера (1200x1200).
Паттерн должен получаться детерминестическим - тоесть если на вход подать те же цвета и тот же seed, то алгоритм каждый раз должен возвращать один и тот же паттерн.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Файл, содержащий модель нейронной сети, сохранен в формате .tflite (.lite). Мобильное приложение предназначено для распознавания изображений. Приложение запускается, файл модели правильный, применен метод квантизации (уменьшение размеров модели после обучения). Но распознавание осуществляется неверно. Нужно ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Написать программу на android (что то похожее на браузер) Нужно чтобы можно было выбрать OS (windows, ios, android), выбрать брауезер (opera, mozila, chrome и т.д.), и прописать прокси, если прокси не прописан то чтобы ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно разработать простое приложение для Android + IOS. По сути в приложении будет отображаться оптимизированная версия сайта "доставки еды". Цель приложения: привязать пользователя к сайту ...Закрыт6 лет назад
Доработать существующее мобильное приложение для Android на платформе Cordova. Доработки по серверной части на нашей стороне. Передача данных осуществляется через RESTful API. Документация в наличии. Что необходимо сделать: 1. Увеличить кол-во ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Прикладываю небольшое описание проекта, но из него в целом всё понятно. Платформы указал в топике, говорите ваши цены, сроки работы.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется перекомпиляция приложения для андройд на Laravel на развернутом сервере UbuntuЗакрыт6 лет назад
ТЗ имеется, дизайн тоже есть-стандартное фунционал со стоковыми функциями приложения для доставки еды- заказа товара, регистрация пользователя, личный кабинет корзина и т.д.За какую примерно сумму готовы собрать подобное?Мобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ скину уже заинтересованным людям, основные задачи, которые предстоит сделать: 1. Настройка рекламы внутри приложения 2. Написание кодов для логики и поведения игрока и объектов 3. Установка пикселей и счетчиков рекламных ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Реакт натив - среда разработки ТЗ покажу в личку Оставляйте заявки, кто готов помочь С уважниемЗакрыт6 лет назад