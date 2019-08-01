Реализовать генерацию изображения на iOS на CIFilter (уже есть JS код)

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Закрыт1 заявка206 просмотров

Задача: детерминестически сгенерировать изображение на основе трех цветов и seed-а.

На вход подается три цвета (примеры в тз) и random seed (integer64), на выходе - квадратный паттерн заданного размера (1200x1200).

Паттерн должен получаться детерминестическим - тоесть если на вход подать те же цвета и тот же seed, то алгоритм каждый раз должен возвращать один и тот же паттерн.

iOSJavaScript
6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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