Мобильное приложение

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Закрыт7 заявок172 просмотра

Необходимо  разработать мобильное приложение

У меня есть подробное техническое задание

Цена и сроки по договоренности

Оставляйте заявки кто готов помочь

Задание срочное

Оплата поэтапная

Сделаете часть показываете, я оплачиваю деньги и так далее

С уважением!

6 лет назад
konshin_81
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров