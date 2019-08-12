konshin_81

Необходимо программа для распознования звука Можно готовое решение Подробности обсудим Бюджет от 30.000 рублей
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать приложение для ВК У меня есть подробное ТЗ Бюджет от 30.000 рублейСистемное программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать верстку личного кабинета По макетам фигма Без функционала только верстка Оставляйте заявку, макеты скину в личкуHTML-верстка30 заявокЗакрыт6 лет назад
1) исправить 29 ошибок в UI. https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view 2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Вордпресс доработка ТЗ покажу в личку Оставялйте заявки кто готов помочьСистемы управления (CMS)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать приложение на Реакт натив Оставляйте заявки кто владеет данной технологией Бюджет работы от 60.000 рублей Оплата поэтапная! То есть делаете часть работы, я перевожу за этап и так далее ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
1) исправить 29 ошибок в UI.https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view 2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требование к верстке: Following are requirements for PSD to HTML activity: Pixel perfect Styles via SASS sass syntax with vars, mixins etc... HTML via Pug ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать мобильное приложение У меня есть подробное техническое задание Цена и сроки по договоренности Оставляйте заявки кто готов помочь Задание срочное Оплата поэтапная Сделаете часть показываете, я оплачиваю ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на PrestaShop Необходимо сделать правки У меня есть подробное ТЗ Оставляйте заявки кто готов помочь С уважением!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад