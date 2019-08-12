konshin_81

Александр konshin_81

 
43 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Верстка личного кабинета

    Необходимо сделать верстку личного кабинета  По макетам фигма Без функционала только верстка Оставляйте заявку, макеты скину в личку

    Figma
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вордпресс

    1) исправить 29 ошибок в UI. https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view 2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реакт натив

    Необходимо сделать приложение на Реакт натив Оставляйте заявки кто владеет данной технологией Бюджет работы от 60.000 рублей Оплата поэтапная! То есть делаете часть работы, я перевожу за этап и так далее ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Worpdress

    1) исправить 29 ошибок в UI.https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view 2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать верстку

    Требование к верстке: Following are requirements for PSD to HTML activity: Pixel perfect Styles via SASS     sass syntax with vars, mixins etc... HTML via Pug ...

    HTMLSASS
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Мобильное приложение

    Необходимо  разработать мобильное приложение У меня есть подробное техническое задание Цена и сроки по договоренности Оставляйте заявки кто готов помочь Задание срочное Оплата поэтапная Сделаете часть показываете, я оплачиваю ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • PrestaShop

    Есть сайт на PrestaShop  Необходимо сделать правки  У меня есть подробное ТЗ  Оставляйте заявки кто готов помочь  С уважением!

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад