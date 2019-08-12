konshin_81

1) исправить 29 ошибок в UI. https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view 2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить ...