Верстка личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок358 просмотров

Необходимо сделать верстку личного кабинета 

По макетам фигма

Без функционала только верстка

Оставляйте заявку, макеты скину в личку

Figma
6 лет назад
konshin_81
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров