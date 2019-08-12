Необходимо сверстать сайт. Около 23 уникальных стр. 1 стр. для примера во вложении, все остальные в таком ключе выполнены. Интересует стоимость и сроки.
Разработка верстки
Разработка верстки сайта тут т3 https://docs.google.com/document/d/1HOhE2XQC4RBbQvrZxndGp7_oNS9BaIfy6XvLo5mwAQA/edit#heading=h.wl6mjeq5eoor
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