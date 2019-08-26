Верстка адаптивного Landing Page html, css, js без движка

Добрый день! Нужен исполнитель для верстки лендинга.

Макет и ТЗ по проекту: https://drive.google.com/open?id=1yTZuN0tUyu5Za96Bs3ralfG-NoNJO648

Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета. Срок - 4 дня.

Исходник дизайна в PSD будет предоставлен выбранному исполнителю.

Прошу к отклику прикреплять:

- ссылки на свои работы html+css (без движка) - для меня важно качество кода и адаптива

- username в Телеграмм - для оперативной связи и обсуждения.

Жду ваших предложений.