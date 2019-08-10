Изменение страниц сайта s-house.ru

Сайт s-house.ru. Opencart. Некоторые страницы (блоки страниц) хотелось бы исправить. Есть предварительный макет, он может быть откорректирован согласно требованиям программиста. Нужно быстро и качественно внести изменения на сайте, чтобы все работало согласно пожеланиям. Макеты - по ссылке в ТЗ. Скрин - уточнение формата представления акций, т.к. у дизайнера все выполнено построчно (он исправит). Исправления параллельно с мобильными версиями.

В заявках просьба СРАЗУ указывать стоимость работы и сроки выполнения