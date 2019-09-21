Сайт на CMS Drupal. На сайте уже имеется мобильная версия. Необходимо сверстать новую (дизайн) по готовому psd макету. Также внести правки в пк версию сайта. Макет и ссылку на сайт пришлю в сообщения.
Верстка по прототипам
Сверстать ЛК по прототипам и тз
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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