Верстка по прототипам

$600
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка489 просмотров

Сверстать ЛК по прототипам и тз

6 лет назад
AlexRoo
Роу 
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
6 лет назад
$600
33 дня
Заказываю не первый раз, работой доволен, все сделано очень хорошо
Сотрудничеством доволен. Рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
6 лет назад
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